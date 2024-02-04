Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın 'Ay Işığı' konserleri sürüyor

Anadolu’nun ezgilerini dinleyicilerle buluşturan Yalçınkaya repertuvarında; 'Evlerinin Önü', 'Garip Bir Kuştu', 'Ay Işığında', 'Bahça Duvarı', 'Seher Vakti', 'Ağlama Yar', 'Yoğurt Koydum', 'Arka Mahalle', 'Saza Niye Gelmedin', 'Sarhoş, Leylim Ley' ve daha birçok unutulmaz esere yer verdi. Sanatseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiği konserde, gelenler şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.