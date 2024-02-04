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        Haberler Müzik Mehmet Fatih Yalçınkaya’nın 'Ay Işığı' konserleri sürüyor

        Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın 'Ay Işığı' konserleri sürüyor

        Anadolu'nun unutulmaz türkülerini genç kuşaklarla buluşturmayı hedefleyen Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın 'Ay Işığı' konserleri sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:17
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        • 1

          Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu sanat yolculuğuna 'Ay Işığı' albümüyle başlayan Mehmet Fatih Yalçınkaya, kurduğu orkestra ile verdiği konserler hız kesmeden devam ediyor.

        • 2

          Vigor Kültür Sanat Organizasyonuyla, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde Yalçınkaya, konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        • 3

          Anadolu’nun ezgilerini dinleyicilerle buluşturan Yalçınkaya repertuvarında; 'Evlerinin Önü', 'Garip Bir Kuştu', 'Ay Işığında', 'Bahça Duvarı', 'Seher Vakti', 'Ağlama Yar', 'Yoğurt Koydum', 'Arka Mahalle', 'Saza Niye Gelmedin', 'Sarhoş, Leylim Ley' ve daha birçok unutulmaz esere yer verdi. Sanatseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiği konserde, gelenler şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

        Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu sanat yolculuğuna 'Ay Işığı' albümüyle başlayan Mehmet Fatih Yalçınkaya, kurduğu orkestra ile verdiği konserler hız kesmeden devam ediyor.

        Vigor Kültür Sanat Organizasyonuyla, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde Yalçınkaya, konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Anadolu’nun ezgilerini dinleyicilerle buluşturan Yalçınkaya repertuvarında; 'Evlerinin Önü', 'Garip Bir Kuştu', 'Ay Işığında', 'Bahça Duvarı', 'Seher Vakti', 'Ağlama Yar', 'Yoğurt Koydum', 'Arka Mahalle', 'Saza Niye Gelmedin', 'Sarhoş, Leylim Ley' ve daha birçok unutulmaz esere yer verdi. Sanatseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiği konserde, gelenler şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

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