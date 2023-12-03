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        Haberler Müzik Mehmet Fatih Yalçınkaya'dan 'Ay Işığı'nda şarkılar

        Mehmet Fatih Yalçınkaya'dan 'Ay Işığı'nda şarkılar

        Anadolu ezgileri, Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın sesiyle hayat buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:06
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        • 1

          Halkın Türk müziğine olan ilgisini artırmak için yola çıkan Mehmet Fatih Yalçınkaya, tüm biletlerin satıldığı Ay Işığı konseri ile müzikseverlerle buluştu. Yalçınkaya, konserden elde edilen gelirin Gazze’de zor durumda kalan insanlara ulaştırılacağını duyurdu.

        • 2

          Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu kültür ve sanat yolculuğunun başlangıcını 'Ay Işığı' adını taşıyan albüm ile veren Mehmet Fatih Yalçınkaya, uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir konsere imza attı.

        • 3

          Vigor Kültür Sanat Organizasyonuyla Zorlu PSM’de gerçekleşen konserde Yalçınkaya, konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        • 4

          Mehmet Fatih Yalçınkaya, konserde; 'Evlerinin Önü Yonca', 'Garip Bir Kuştu', 'Ay Işığında', 'Ötme Bülbül', 'Bahça Duvarı', 'Seher Vakti', 'Kendim Ettim Kendim Buldum', 'Ağlama Yar', 'Saza Niye Gelmedin', 'Yaz Demedim' gibi şarkıların yanı sıra 'Haberimiz Yok', 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Sarhoş, Leylim' gibi farklı tarzlarda eserlere de repertuarında yer verdi.

        • 5

          'Ay Işığı' konserine gelenler arasında Erkan Can, Güven Kıraç ve Bahtiyar Engin gibi ünlü isimler de vardı.

        • 6

          Yorumladığı şarkılarla büyük beğeni toplayan Mehmet Fatih Yalçınkaya, davetliler arasında bulunan Türk Halk Müziğinin usta ismi Bedri Ayseli ve Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Gökhan Keser’i sahnesine konuk ederek seslendirdiği şarkılarla renkli bir gece yaşattı.

        • 7

          Masum insanların öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirten Mehmet Fatih Yalçınkaya “Dünyada masum insanlar öldürülmeye devam ediyor. Gazze’deki insanlar çok zor bir durumun içerisinde. Konserimizden elde edilen geliri orada darda kalan insanlara ulaştıracağız” dedi.

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