Mehmet Erdem: Unutulmaz bir gece bizi bekliyor - Magazin haberleri

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem, önceki akşam Florya'da sahne aldı. Geçtiğimiz aylarda Aşkın Nur Yengi ile birlikte seslendirdikleri 'Allah'tan Kork' single düet parçaları ile müzik listelerinde başarılı bir ivme yakalayan Mehmet Erdem, Florya'ya gelen genç dinleyicilerinin izdihamına uğradı.

Gelen 1100 kişi hep bir ağızdan, "Arabesk istiyoruz" talebini kırmayarak şarkılar seslendiren Mehmet Erdem, 'Hakim Bey', 'Acıyı Sevmek Olur mu?', 'Kum Gibi', 'Allah'tan Kork', 'Ağlayamam', 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Islak Islak' gibi birbirinden güzel şarkılarını hayranları eşliğinde seslendirdi.

Mehmet Erdem, gelen konuklarına, "Annem ve yeğenlerim de burada. Hava çok güzel, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. İlk defa burada sahne alıyorum, çok güzel görünüyorsunuz. Muhteşem, unutulmaz bir gece bizi bekliyor" şeklinde konuşup konserini başlattı.

Yaklaşık iki saat kaldığı sahnede kendi parçaları yanı sıra Cem Karaca'nın 'Islak Islak' ve Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' gibi parçalarını seslendiren Erdem, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.