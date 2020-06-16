Ekici yerine Zajc

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftaya göre Ekici-Zajc değişikliği yaşandı. Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde Mehmet Ekici ilk 11’de görev alırken, bordo-mavili ekip karşısında ise Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Miha Zajc sahaya sürüldü.

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