Mehmet Dinçerler, Selver Mira Atagül ile aşk yaşıyor
Mehmet Dinçerler, 2022 Miss Turkey finalistlerinden Selver Mira Atagül ile yeni bir aşka yelken açtı
Giriş: 24.09.2025 - 10:57 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:49
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2022'de evlendiği Hadise ile evliliği, sadece 5 ay süren Mehmet Dinçerler'in adı, geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 finalistlerinden model Selver Mira Atagül ile anılmıştı.
Mehmet Dinçerler ile Selver Mira Atagül, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Böylelikle, Dinçerler ile Atagül'ün ilişki yaşadığı gözler önüne serdi.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ