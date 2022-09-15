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Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Resmen başkasına dönüşmüş

Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler'in kilolu hali, sosyal medyaya düştü. Görenler, Mehmet Dinçerler'i tanıyamadı.

15.09.2022 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir süredir, evliliklerinde kriz yaşayan çift, krize daha fazla dayanamadı. Hadise, önceki gün Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

    HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR 

    Yaşanılan krizi çözmek için ailelerin de araya girdiği biliniyordu ancak çabalar sonuç vermedi ve çiftten boşanma haberi geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, henüz 4 aylık evliydi.

  • HADİSE'DEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

    Boşanma haberlerini doğrulayan Hadise, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Şarkıcı şunları söyledi;

  •  "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."

  • ESKİ HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

    Boşanma süreciyle gündeme gelen Mehmet Dinçerler'in bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Fit yapısıyla bilinen Dinçerler'in kilolu hali herkesi şaşırttı.

  • HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANIYOR?

    Ünlü şarkıcının açtığı dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

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