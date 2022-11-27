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Mehmet Dinçerler gecelerde! 'Avukat' açıklaması... - Magazin haberleri

Mehmet Dinçerler gecelerde

Hadise ile evliliğini 1 Ekim 2022'de bitiren Mehmet Dinçerler, dün akşam Bebek'te bir kadın ile görüntülendi. Dinçerler, gazetecilerin soruları üzerine yanındaki hanımefendinin avukatı olduğunu ifade etti

Giriş: 27.11.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Mehmet Dinçerler, dün akşam Bebek'teki bir mekanda bir kadınla birlikte objektiflere yansıdı. Daha sonra mekandan çıkış yapan Dinçerler, basın mensuplarını fark edince yanındaki hanımefendinin avukatı olduğu açıklamasında bulundu.

  • Mehmet Dinçerler, ardından "İyi akşamlar" diyerek, oradan ayrıldı.

  • 5 AYLIK EVLİLİK BİTTİ

    Öte yandan Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, olaylı ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açmak istiyordu. Ünlü şarkıcı, eski eşiyle yaşadığı Riva'daki evden taşınıyordu. Hadise'nin yeni bir ev arayışına girdiği de öğrenilmişti.

  • "SANATINI KISITLAMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADI" İDDİASI

    Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

  • Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

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