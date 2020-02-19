Burada çözüm şu olacak; tek çözümün, keşke bu noktaya gelmeseydi, çok içime sığmıyor ama bu kulüpler satılacak. Ben bu işin taraftarı değilim 'Öyle diyordun, şimdi böyle diyorsun' diyecekler ama şartlar değişti. Artık çevirilebilir değil, olmuyor yani...