'Bu ligde kendi takımını en son kim bırakır?' diye sorsan, Fatih Terim ve Ersun Yanal akla gelirdi. Ersun Yanal, bıraktı, gitti. Bunun sebeplerini, tüm taraflarını doğru düşünüp, sakinleşip, yeni bir plan yapmak için çok doğru bir şey oldu Fenerbahçe adına.