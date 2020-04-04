Mehmet Çilingiroğlu kimdir?

California Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Mehmet Çilingiroğlu, 02 Nisan 1970 Denizli doğumludur. İlk ve orta ve liseyi Antalya’da okumuştur. 1986-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesini okuyan Mehmet Çilingiroğlu, yüksek lisansı da aynı üniversitede İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı eğitimi almıştır.

Amerika’da 1994-1995 yılları arasında ise Virginia Commonwealth Üniversitesinde ve 2000-2004 yılları arasında da kardiyoloji eğitimi almıştır. 2004-2006 yılları arasında Teksas Sağlık Birimleri Merkezinde kardiyoloji üyeliğinde ve öğretim görevlerinde bulunmuştur. 2006-2007 yılları arasında Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesinde kardiyoloji bölümünde yardımcı doçentlik yapmıştır. North Shore Üniversitesi’nde 2010 yılında kalp hastalıkları üyesi olarak bulunmuştur.

25 yıldır Amerika’da doktor olarak görev yapan Mehmet Çilingiroğlu aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesinde de görev yapmaktadır. Lazerli Akıllı Optik Tomografiyi geliştirerek klasik bypass ameliyatlarına son vermiştir. Son günlerde korona virüs nedeniyle gündeme gelen Mehmet Çilingiroğlu maske konusuna dikkat çekerek gündem olmuştu.