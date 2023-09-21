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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mehmet Can Aydın: Kendimi Trabzonspor'a ait hissediyorum - Trabzonspor Haberleri

        Mehmet Can Aydın: Kendimi Trabzonspor'a ait hissediyorum

        Trabzonspor'un Alman ekibi Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mehmet Can Aydın, Trabzon'a savaşmaya ve formayı almaya geldiğini belirterek, kendisini Trabzonspor'a ait hissettiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:06
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        "Kendimi Trabzonspor'a ait hissediyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da yeni transferlerden 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın, antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'a savaşmaya ve formayı almaya geldiğini belirten Aydın, "Genç oyuncuyum, genç oyuncuların oynaması lazım. Larsen'de çok iyi bir oyuncu ama buraya savaşmaya geldim. Formayı almaya geldim. Şu an iyi gidiyor. İnşallah böyle devam edecek. Almanya'da futbol kalitesi çok yüksek ama Türkiye'de son yıllarda yükseldi. Sahada çok fark hissetmiyoruz. Rakiplerimiz de çok iyi. Beşiktaş'a karşı oynadık. Rebic benim tarafımda oynadı. Türkiye'de de kalite yükseldi, çok fark hissetmiyorum" dedi.

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        "KENDİMİ TRABZONSPOR'A AİT HİSSEDİYORUM"

        Kiralık olarak Trabzonspor'a geldiğini ancak kendisini Trabzonspor'a ait hissettiğini belirten genç futbolcu, "Trabzonspor büyük bir kulüp, burada olmaktan çok mutluyum. Elbette Trabzonspor isterse burada devam etmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın Beşiktaş maçı sonrası kendisine sarılmasıyla ilgili olarak ise Mehmet Can Aydın, "Hocama minnettarım bana güvendiği ve şans verdiği için. Her şey iyi gidiyor. İyi oynuyoruz. Planlarımız iyi gidiyor. Beşiktaş karşısında çok iyi maç çıkardık. Böyle çalışmaya devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

        SCHALKE'DE FORVET OYNUYORDUM"

        Son iki sezondur sağ bek oynadığını belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Son iki sezondur sağ bek oynuyorum. Schalke'de forvet oynuyordum. Her oyuncudan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Antrenmanlarda da takım arkadaşım Larsen'den bir şeyler öğrenebilirim. Hocam bana nerede görev verirse elimden gelen katkıyı vermeye çalışırım. Bir isim söyleyemem örnek aldığım ama bir çok oyuncuya bakıyorum ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

        Takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Can, "Son haftalarda takıma çok iyi transferler yaptık ve iyi oynuyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Takım içinde Abdulkadir Ömür, Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır'ı Milli Takım'dan tanıyordum. Trabzonspor süreci benim için zor olmadı, bana çok yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

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        "HAYALİM MİLLİ TAKIM İÇİN OYNAMAK"

        "Her Türk oyuncusunun hayali Milli Takım'da oynamaktır" diyen genç oyuncu, "Bunun için çalışmaya devam edeceğim. Benim işim şuan çalışmak. Benim de en büyük hayalim bir gün Milli Takım için oynamaktır" diye konuştu.

        Edin Vısca'nın, saha için kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Mehmet Can Aydın, "Bana çok yardımcı oluyor. İyi bir uyum yakaladık diyebilirim. Pepe de çok iyi bir oyuncu, onunla çok oynamadım. Antrenmanda da oynamadık. Onunla oynamak çok büyük bir gurur olabilir" ifadelerini kullandı.

        Schalke'den geldiğini ve orada taraftarlarının belki de Almanya'nın bir numarası olduğunu vurgulayan Aydın, "Trabzonspor'un taraftarı başka. Onlar bizi seviyor ve saygı duyuyor. Biz de onları seviyoruz. Trabzonspor onlarsız olmaz, bizim için çok önemliler. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

        Almanya'da en iyi arkadaşlarının Trabzonlu olduğunu belirten Mehmet Can Aydın, "Ben sakinliği seven bir insanım. İstanbul benim için zor olur. Ailem de burayı seviyor. Gelmek istiyorlar buraya. Burada futbol ve hayat benim için çok güzel" diyerek sözlerini noktaladı.

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