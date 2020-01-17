17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası kamp döneminin kulüp adına çok yararlı geçtiğini söyledi.
Yapılan çalışmalarla takımdaki arkadaşlığın daha iyi seviyelere getirildiğini, taktiksel olarak da bazı çalışmaların hayata geçirildiğini aktaran Büyükekşi, ikinci yarıda daha iyi bir takım olma yolunda ilerlendiğini vurguladı.
Kamp döneminde 2 hazırlık maçı yapıldığını anlatan Büyükekşi, "İki maçtan da iyi sonuçla ayrıldık. Bu da yeni dönem öncesi umut verdi. Maçlardaki eksiklerimizin üzerine çalışmalar yaptık. Ümit ediyorum ikinci yarı, ilk yarıdan daha iyi bir Gaziantep FK olacak." dedi.
Büyükekşi, ikinci yarının cumartesi oynanacak ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Fenerbahçe takımının büyüklüğünü biliyoruz. Ama biz de ligde adından söz ettiren bir kulübüz. Eksiklerimizi de giderme noktasında iyi işler yaptık. Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep'te güzel bir hava oluşmuş durumda. Taraftarımızın maça yoğun ilgi göstereceğini biliyoruz. Taraftar desteğiyle Fenerbahçe maçından iyi bir sonuç almak istiyoruz. İlk yarının sonunda yakaladığımız çıkışı, Fenerbahçe maçında da sürdürebilmek için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız."
Taraftara seslenen Büyükekşi, "Taraftarımızın gücünü hissettiğimizde iyi işler yaptığımızı herkese gösterdik. Fenerbahçe maçında da taraftarımızın desteği bizim itici gücümüz olacak. Herkesi cumartesi günü stadyuma bekliyorum." diye konuştu.
"BAZI İSİMLER İMZA AŞAMASINA GELDİ"
Ara transfer dönemindeki çalışmalara da değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Ara transferde takıma katılacak isimler konusunda çok hassas davranıyoruz. Çünkü gelecek isimler hem takıma katkı sağlamalı, hem de takımın uyumunu bozmamalı. O yüzden sürekli olarak teknik heyetimizle koordineli çalışmalara devam ediyoruz. Bazı isimler imza aşamasına geldi. Bazı isimlerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda takıma katılımlar sağlanacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."
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