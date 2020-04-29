29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün mali durumundan liglerin yeniden oynatılmasına kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
“LİGLERİN BAŞLAMASINDAN YANA GÖRÜŞ BİLDİRDİK”
Süper Lig’in kaldığı yerden devam etmesini savunduklarını dile getiren Büyükekşi, “UEFA’nın ve FIFA’nın bu konuda aldığı kararları biliyoruz. Mutlaka liglerin bitirilmesi yönünde tavsiye kararları var. Mayıs ayında da büyük bir ihtimalle Avrupa’da birkaç ülkede ligler başlayacak gibi gözüküyor. Biz de gereken maksimum tedbirlerin alınarak liglerin başlamasından yana görüşümüzü söylüyoruz” ifadelerini kullandı.
“HER TAKIM KENDİ ŞEHRİNDE OYNAYACAK”
Maçların tek bir şehirde oynanma düşüncesine ilişkin ise Mehmet Büyükekşi, “Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun sağlıklı olması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Artık bu virüsle ilgili birçok ülkenin açıklaması var; ‘Biz bununla belli bir süre yaşamayı öğrenmeliyiz’ diye. Evde hapsolarak bu işin sürdürülmesi mümkün değil. En önemlisi bilinçli olarak gereken tedbirlerin alınması. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir de aynı şeyi söyledi yaptığımız toplantıda. Daha önce olduğu gibi iç saha maçlarını her takım kendi şehrinde oynayacak” diye konuştu.
“YÜZDE 30 ZARARIMIZ VAR”
Korona virüsten dolayı liglere ara verilen bu süreçte maddi açından büyük kayıp içinde olduklarının altını çizen Başkan Büyükekşi, şunları söyledi:
“Bizim de bütün kulüplerin olduğu gibi maddi büyük kayıplarımız var. Özellikle birçok sponsorumuz ödemeler konusunda imtina ediyorlar. Diğer tarafta da kur farkından büyük bir kaybımız var. Yayıncı kuruluş yarın paraları ödemeye başlasa bile biliyorsunuz bir çek konulmuştu dolar 5.80 diye. Ama şu anda dolar 7, Euro 7.5 TL. Yabancı futbolcularımız ya dolar ya da euro ile sözleşme imzalamış durumda. Bundan dolayı bizim de yüzde 30 civarında bir zararımız var.”
“İNDİRİM GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ”
Mayısın 11’inde antrenmanlara başlayacaklarını belirten Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bununla ilgili gerekli duyuruyu yaptık oyuncularımıza ve teknik ekibimize. Bu arada da indirim görüşmelerine başlayacağız. Birkaç oyuncumuz biz söylemeden maaşında indirim teklif etti ama biz; ‘Bunu bütün futbolcuların yapması lazım’ dedik. Görüşmeler için toplanmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.
“YURT DIŞINDA 4 OYUNCUMUZ VAR”
Futbolcuların herhangi bir tedirginlik yaşayıp yaşamadığı yönünde gelen bir soruyu da Büyükekşi, şöyle cevaplandırdı:
“Öyle bir şey yok. Oyuncularımız ve hocamız Mayıs’ın 1’inde geliyorlar. Gereken karantina sürecini de göz önüne alacağız. Zaten yurt dışında sadece 4 oyuncumuz var.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!