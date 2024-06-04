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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mehmet Büyükekşi: İtalya karşısında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi: İtalya karşısında galip gelmek için elimizden geleni yapacağız

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın, bu akşam İtalya ile oynanacak hazırlık maçında sahaya kazanmak için çıkacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:11
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        "İtalya'ya karşı elimizden geleni yapacağız"
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında bu akşam Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda TSİ'de 22.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "HEDEFİMİZ İLKLERİ BAŞARMAK"

        İtalya ile önemli bir müsabaka oynanacağını dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, “Son turnuvanın Avrupa şampiyonu. O yüzden önemli bir maç. Ama hocamız Montella özellikle güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak istedi. Bundan sonra Polonya var, ikisi de Avrupa şampiyonasına katılan takımlar. İtalya'da şöyle de bir özellik var; hocamız İtalyan. Ayrıca bugün maç yapacağımız Bologna'daki stat, Montella'nın ilk olarak milli takım formasını giydiği stat. O da ayrı bir tevafuk oldu. 7 Haziran da Avrupa şampiyonasına teslim edilecek kadronun son verilme tarihi. Hedefimiz ilkleri başarmak. İtalya karşısında da başarılı olup, galip gelmek için elimizden gelen yapacağız ama önceliğimiz maçın sonucundan çok kadroyu belirleyebilmek. Hocamız bu maçın haricinde yarın da Ümit Millilerimiz ile maça çıkmayan kadroyla 30'ar dakikalık iki devreli bir maç yapmak ve 7 Haziran'daki kadroyu ona göre belirlemek istedi. Hocamız 35 kişilik kadroyu 26'ya düşürecek. O yüzden son derece önemli” ifadelerini kullandı.

        "ŞİMDİDEN GELECEĞİN MİLLİ TAKIMINI KURUYORUZ"

        Mehmet Büyükekşi, 2032 yılında düzenlenecek Avrupa şampiyonasının Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında düzenleneceğini hatırlatarak, “Avrupa şampiyonasına İtalyan dostlarımızla birlikte Türkiye'de yapma hakkını kazanmış olduk. O yüzden bugün İtalya'da olmanın ayrı bir manası var. Baktığımızda bizim futbol elçimiz Volkan Demirel'di. Volkan Demirel de bizimle. Bugün maçtan sonra da EURO 2032 şampiyonasını düzenlemekle ilgili Buffon ve Volkan Demirel bir araya gelecek. 2032 Türkiye için çok önemli çünkü yılardan bu yana uğraşıp elde edemediğimiz hakkı almış olduk. Stadyum ve altyapı yatırımlarımızla hazırız. Bir iddia ortaya koyuyoruz, 2032 yılında A Milli Takımımız Avrupa şampiyonu olacak diye. O yüzden şu andaki gençlerin milli takıma girmesi çok önemli. Arda, Semih, Can, Kenan gibi yıldızlarımız o zaman 26 yaşında olacak. Şimdiden geleceğin milli takımını kuruyoruz, o zaman çok daha tecrübeli ve futbolun dünya çapındaki yıldızları olacaklar. Hedefimiz onlara daha yeni gençleri de ekleyebilmek şu an Avrupa'nın en genç milli takımıyız, bunu sürdürebilmek” şeklinde konuştu.

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