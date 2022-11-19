A Milli Takım, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya ile yaptı.

Ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bursa için önemli bir müjdeyi duyurdu. Büyükekşi, “EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan maçını Bursa‘da oynayacağız. Bursalıları şimdiden davet ediyorum. Hazırlansınlar, Milli Takım'ı canı gönülden desteklesinler” ifadelerini kullandı.