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Mehmet Büyükekşi: Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok" dedi.

Giriş: 22.12.2022 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Mehmet Büyükekşi: Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok

"Atamalardan herkes memnun"


Dün ilk kez Süper Lig Kulüp başkanlarının huzurunda Dijital Hakem Ataması’nın yapıldığının hatırlatılması üzerine Mehmet Büyükekşi, "Türkiye’de ilk defa böyle bir şey oldu. Kulüpler Birliği başkanımız ve diğer bütün başkanlarımız bundan sonra her hafta dijital atama yapılacak. Biz bunu daha önce beyan etmiştik, bütün başkanlarımızı çağırıp, onlarla beraber atamaya yapacağız diye. Bir adım da ileriye gittik. Hangi takımının birbiriyle maçı varsa iki başkan bir araya geldi, birlikte bilgisayara bastılar. Olayın ne kadar şeffaf, ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle de gördüler. 41 tane kriterimiz var. Bu 41 kriteri onlara sunum yaptık. Daha sonra o hakemin o maça atandığını, diğer hakemlerin atanamadığının hepsinin algoritmada gösterdik. Herkes de memnun. Bundan sonra futbol marka değerini arttırabilmemiz önemli. Bu da ona katkı sağlayacak. Bundan sonra hakemler üzerinden futbolu okuma konusunda kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Yeni getireceğimiz hakemlerle ilgili konuşma, hakemin etrafında toplanma olsun, VAR’ın etrafında toplanma olsun, bunlarla ilgili de yeni uygulamalarımız var. Bunların hepsiyle birlikte daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Uzatma süreleri konusunda da Katar’da uygulanan Dünya Kupası’ndaki yenilikleri biz de yapacağız. 1. Lig’de, 2. Lig’de ve 3. Lig’de de atamalarımız aynı şekilde algoritmayla olacak" cümlelerine yer verdi.

"Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok"

Yabancı oyuncu kuralında şu anda bir değişiklik düşünmediklerini dile getiren Büyükekşi, "Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok. Şimdi Nevzat Demir Tesisleri´ne gideceğim. Altyapı ile ilgili çalışmamız var. Bu zaman kadar 8 takımı ziyaret ettik. Tesislerde Ahmet Nur Çebi başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla altyapıyı inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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