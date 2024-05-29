Mehmet Ayan'dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a davet!

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Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başlarken, Sarı-Lacivertlilerin başkanı ve başkan adayı Ali Koç, bir diğer başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları konuşmak üzere canlı yayına davet etti.

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan da bu tartışmaya Habertürk TV'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Kamuoyuna duyuru... @Fenerbahce başkanı Sayın Ali Koç, başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'ı televizyonda tartışmaya davet etti. Biz @HaberturkTV olarak bu tartışmaya ev sahipliği yapmaya talibiz. — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) May 29, 2024

ALİ KOÇ NE DEDİ?

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.