Mehmet Ayan'dan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a davet!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları konuşmak üzere canlı yayına davet etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, bu tartışmaya Habertürk TV'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu
Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başlarken, Sarı-Lacivertlilerin başkanı ve başkan adayı Ali Koç, bir diğer başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları konuşmak üzere canlı yayına davet etti.
Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan da bu tartışmaya Habertürk TV'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
ALİ KOÇ NE DEDİ?
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum." dedi.
Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.