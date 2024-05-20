Mehmet Ayan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e davet
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin hem öncesi hem sonrası Türkiye gündemine otururken sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına "Televizyon yayınına çıkalım" ile yanıt verdi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, bu tartışmaya ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelirken maç kadar mücadele sonrasında yaşananlar da Türkiye gündemine oturdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müsabaka sonrasında Ali Koç'a çağrı yaparken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "İstediği kanalda TV yayınına çıkalım" diyerek yanıt verdi.
Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan da bu tartışmaya Habertürk'ün ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
"Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım."
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
"Biz iki senedir televizyonlarda düelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki kişinin de gerçek kimliğini görsün. Bugün artık geç oldu. Bu ne ucuz kabadayılık. Hafta içinde istediği kanalda buna Galatasaray TV'de dahil çıkalım. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. Önümüzdeki 5 gece bizi çağırsın ekrana çıkmaya hazırız."