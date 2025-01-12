Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldu.

"TRABZONSPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ"

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Trabzonspor galibiyeti hak etti. Maça iyi başlamıştık ama değerlendiremedik. Trabzonspor'un attığı ilk golü şüpheli bir pozisyon olarak değerlendiriyorum. Bu golden sonra rakibimiz oyun üstünlüğünü aldı ve kazandı" dedi.