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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı: 27 yıllık evlilik 10 dakikada bitti - Son dakika magazin haberleri

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. Aslantuğ ile Onan, duruşmaya el ele geldi

Giriş: 29.05.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 1996'da nikâh masasına oturan, 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sonlandırdı.  

  • Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" diye konuştu. 

  • 22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitti.

  • Duruşma sonrası Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ, "Aşk olsun" dedi.

  • BOŞANMA DAVASI ŞUBATTA AÇILDI

    Boşanma davası şubatta açılırken Arzum Onan, eşinden şiddet gördüğü ididalarını ise birkaç kez yalanlamıştı.

  • "İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

    Basına yansıyan bu iddialar sonrasında eşiyle fotoğrafını paylaşan Arzum Onan, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet', her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullanmıştı.

  • Arzum Onan boşanacaklarına dair haberlerin yeniden basına yansımasının ardından bir açıklama daha yapmıştı.. Onan, boşanacaklarını net olarak dile getirmişti. 

  • Mehmet Aslantuğ da eşinin paylaşımına duygusal bir yorumda bulunmuştu.

  • "AYRILMAYI MEHMET İSTEDİ"

    Arzum Onan şu açıklamayı yapmıştı: Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet’i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar.

    Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım. “30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” dedim.

    Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim.

    Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.

    29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır.

    Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!

    Sevgiyle, sükunetle…

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