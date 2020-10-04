Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Hem oyun hem de skor anlamında hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bütün ekibime teşekkür ediyorum. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum." diye konuştu.
İlk yarıda birçok gol pozisyonuna girdiklerini aktaran Altıparmak, "Bu hafta Galatasaray'ın defanstan topla çıkışlarına çok çalıştık. Ön tarafta yapacağımız baskıyla ve kazandığımız toplara çok pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk. Maçın ilk yarısında 5-6 tane net pozisyon kaçırdık. Bir tane gol attık. Maçı ilk yarıda da çözebilirdik. Galatasaray'ın bir tane dışında net pozisyonu yok. Oyunu istediğimiz şekle getirdik. Son paslarda ve vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık daha farklı olabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk. Yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonu ve sakat olan futbolcularımızın düzelmesi için milli takım arası bizi rahatlatacaktı." ifadelerini kullandı.
Mehmet Altıparmak, transferi gün içinde tamamlanan ve ayağının tozuyla ilk 11'de maça başlayan Armin Hodzic ile ilgili, "Uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Takımının Avrupa kupası maçı vardı. Perşembe günü elendiler. Ondan sonra işlemler hızlandı. Kasımpaşa, müthiş bir aile. Dün geldi, bugün oynadı. Bu ailenin içine giren herkes çok çabuk adaptasyon sağlıyor ve buranın bir parçası oluyor. Hodzic'e adaptasyon sürecinde yardımcı olan bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Milli takım arasının kendileri için iyi olacağını aktaran Altıparmak, "Milli takım arasından sonra istediklerini daha iyi yapan, daha iyi uygulayan bir takım olmak istiyoruz. Bu sezon üst sıraları isteyen bir Kasımpaşa var. Bu hedefi gerçekleştiren bir takım olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!