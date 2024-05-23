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        Mehmet Ali öğretmenin teneffüste acı ölümü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görev yaptığı okulda, teneffüste öğrencileriyle voleybol oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş hayatını kaybetti. Öğretmenin ölümü öğrenci ve öğretmenleri yasa boğdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:41
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        Mehmet Ali öğretmenin teneffüste acı ölümü
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        Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 49 yaşındaki Mehmet Ali Toktaş, öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

        Mehmet Ali Toktaş'a meslektaşları müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Okula gelen sağlık ekipleri Mehmet Ali Toktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.

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        #Mehmet Ali Toktaş
        #öğretmen
        #Denizli
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