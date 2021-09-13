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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve 235 gün yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Önceki gün Rumelihisarı'nda objektiflere yansıyan Erbil, muhabirlerle sohbet etti.

"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"

Zorlu geçen hastalık döneminden sonra sağlık durumu iyiye giden Mehmet Ali Erbil, karşısında gazetecileri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

64 yaşındaki ünlü şovmen, "Siz nereden çıktınız yahu?" diyerek, muhabirlerle şakalaştı.

ÜÇ YIL SONRA BİR İLK!

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta sunuculuk yapan Erbil, Belarus'ta sahneye çıkmıştı. Ünlü şovmen, eski sahne şovu performanslarından hiçbir şey kaybetmediğini göstermişti.

'Mali', yaptığı esprilerle salondaki davetlilerin yanı sıra sahnedeki şarkıcı Serkan Kaya ve orkestrasını da gülmekten kırıp, geçirmişti.