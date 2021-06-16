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Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası bitti, barıştılar! Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası ne oldu?

Mehmet Ali Erbil, yeniden televizyona dönmeye hazırlanırken estetik operasyon geçirdi ve gazetecilere "Seda Sayan'a benzemeye geldim." demişti. Bu sözlerin ardından ise Mehmet Ali Erbil "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözlerini kullandı. Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e yanıt gecikmedi, tecavüz iddiası geldi. Tüm yaşananların ardından ikilinin barışması herkesi şaşırttı

16.06.2021 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası bitti, barıştılar! Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası ne oldu?

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın hastayken yanında hiç olmamasında sitem etti. Erbil'in açıklamalarına Seda Sayan'dan yanıt geldi. Seda Sayan "Can çıkmadan huy çıkmıyor. Adam akıllanmıyor ders çıkarmıyor ise yapacak hiçbir şey yok Allah müstehakını versin. Benim böyle ruhu kirli bir arkadaşım zaten olamaz" dedi. Ardından da Instagram hikayesinde Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile evli iken hizmetçilerine tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

MEHMET ALİ ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı. Sayan da bu sözleri Instagram hesabından yayınlayarak aralarındaki buzların eridiğinin mesajını verdi.

SEDA SAYAN'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E TECAVÜZ SUÇLAMASI

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