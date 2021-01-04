Hey gidi günler

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Mehmet Ali Erbil ile Derya Baykal'ın 20'li yılların başında konservatuvar öğrencisiyken çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı

HABERTURK.COM

Mehmet Ali Erbil ile Derya Baykal'ın Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken çektirdikleri fotoğrafları ortaya çıktı.

20'li yaşların başında olan Mehmet Ali Erbil ile Derya Baykal, konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek önce tiyatro, daha sonra da sinema -Tv çalışmalarıyla ülke çapında şöhret olmayı başardı.