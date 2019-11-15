Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı:

“Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin"