Erbil eşiyle paylaştığı fotoğrafına, "Hamile olduğumu öğrendiğimiz gün. Çok şükür 9 yıllık evliyiz ve çocuk fikrine uzak bir çifttik ama babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim ve çok şükür Allah nasip etti. Hem de kız! İşte bu da babamız…" notunu düşmüştü.