Yakın zamanda televizyon programı yapacağını söyleyen ünlü şovmen, "Kızım Yasmin ile birlikte sunacağız. Dedikodu olmasın diye kızımla program yapıyorum. Hadi bakalım yine bir şeyler çıkarsınlarda göreyim." dedi.



Erbil gazetecilerin, "Sevgiliniz var mı?" sorularına, "Sevgilim yok, yürüyemiyorum ama ben de sosyal medyada yürüyorum artık." diye espri yaptı.