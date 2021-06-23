Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan, geçtiğimiz hafta adeta birbirine girdi. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaştı.
"BENİ ARAYIP, SORMADI"
Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" dedi.
'TECAVÜZ' İDDİASI
Tartışma daha da büyüyünce Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında şok bir iddiada bulunarak, Erbil'in 2005 - 2010 yılları arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürdü.
'İFTİRA DEĞİL YANLIŞ AÇIKLAMA'
Daha sonra geri adım atan Seda Sayan "Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu." dedi.
İkili daha sonra aralarındaki buzları eritti.
Yaşananların ardından Erbil, ilk kez görüntülendi. Arkadaşı Tolga Yüce ile Cihangir'deki bir restoranda objektiflere takılan ünlü şovmen, Seda Sayan ile arasında geçen gerginlik hakkında konuştu.
"35 YILDIR AKRABA GİBİYİZ"
Erbil, "Seda Hanım Miami'de gelince barışma yemeği yapacağız ailecek. Kızlarım onun çocukları gibidir. Oğulcan'ı biz büyüttük. Eski eşi Sinan (Engin) benim ev arkadaşımdı. Çok eskiden beri tanışıyoruz Seda ile... Seda sinirinden 'tecavüz' dediğini söyledi. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil. Araya İbrahim Tatlıses gibi çok değerli dostlar girdi. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz, akraba gibiyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine 'anne' derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir." ifadelerini kullandı.
"İLAÇLARIN TESİRİYLE BİR YANLIŞ YAPTIM"
Erbil, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, "Seda benim canımdır kardeşimdir... Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum, Seda'dan da Oğulcan'dan da... Aramıza da kimse giremez, girmesin." ifadelerini kullanmıştı.
DÜĞÜNE SEDA SAYAN KATILMIŞTI
Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile evlenmişti. O dönem Seda Sayan da düğüne katılmıştı. Çift, 2011'de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Ali Sadi adında çocukları bulunuyor.
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