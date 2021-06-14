"BENİ EN ÇOK ESPRİLİ OLUŞU ETKİLEDİ"

Ancak daha sonra da ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Erbil ile yaşam koçu aracılığıyla tanıştığını belirten Demiral, "Mehmet Ali, ekranda nasılsa günlük yaşantısında da çok komik ve eğlenceli. Beni en çok esprili oluşu etkiledi" demişti.

"EVLİLİK YOK"

Ünlü şovmen, "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram’dan yürüyorum sadece" cevabını vermişti.