Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Erbil, bir balıkçıda arkadaşları ile buluştu.
"BENİM AŞKIM ÇOCUKLARIM"
Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Erbil, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çilem Nur Demiral ile ayrıldıkları yönündeki haberler hakkında konuştu. Erbil, konuyla ilgili, "Öyle bir şey yok. Benim aşkım çocuklarım" açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde Demiral ile birlikteliklerini ilan eden Erbil'in bu sözleri kafaları karıştırdı.
"KENDİSİ ADINA ÜZÜLMÜŞTÜM"
Ünlü şovmen, geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Serdar Ortaç hakkında söylediği, "Kumarda şarkı teliflerini kaybetti" sözleri ile ilgili ise, "Sevdiğimiz bir arkadaşım. Kendisi onun adına üzülmüştüm. O yüzden söyledim" ifadelerini kullandı. Ardından Mehmet Ali Erbil, aracına binerek, hızla oradan uzaklaştı.
"DEĞER VERDİĞİM BİR HANIMEFENDİ"
Öte yandan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmirli iş insanı Funda Aksu ile aşk yaşadığına dair haberlerle anılan Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuş ve sosyal medya hesaplarındaki profil görsellerine de Aksu'nun fotoğraflarını koymuştu. Aksu ise iddiaları reddetmişti.
"BENİ EN ÇOK ESPRİLİ OLUŞU ETKİLEDİ"
Ancak daha sonra da ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Erbil ile yaşam koçu aracılığıyla tanıştığını belirten Demiral, "Mehmet Ali, ekranda nasılsa günlük yaşantısında da çok komik ve eğlenceli. Beni en çok esprili oluşu etkiledi" demişti.
"EVLİLİK YOK"
Ünlü şovmen, "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram’dan yürüyorum sadece" cevabını vermişti.
4 KEZ DÜNYAEVİNE GİRDİ
Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturdu.
İlk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in birlikteliği 4 yıl sürdü. Mehmet Ali Erbil'in bu ilişkisinden kızı Sezin dünyaya geldi.
Şovmen, ardından kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile dünyaevine girdi. Ebil'in bu evliliğinden de Yasmin adlı kızı dünyaya geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!