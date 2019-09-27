- Doğum günümde damadımın yardımıyla el sallayabildim.

- Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de iki kişide var, biri benim.

- Diyarbakır valisi, 'Gelsin burada kalsın' demiş çünkü zamanında ben ona vermiştim. O arabayı satıp, kendisi üniversiteyi bitirmiş. Vali olmuş. Böyle şeyleri duydukça çok fena oluyorum.