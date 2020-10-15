TFF 1. Lig'in ilk 4 haftasında 4 kez rakip fileleri havalandıran Adana Demirspor'un tecrübeli forveti Mehmet Akyüz, hem gol kralı olmayı hem de takımıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Ligin ilk 4 haftasında 2'şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan toplayan mavi-lacivertliler, puan cetvelinde averajla 4. sırada bulunuyor.
Akdeniz ekibinin ilk 4 haftada attığı 7 golün 4'ünde imzası bulunan Mehmet Akyüz, takımına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Geçen sezon Adana Demirspor'da 20 maçta 11 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki forvet, bu sezon gol kralı olarak takımıyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Mehmet Akyüz, AA muhabirine, takımda her şeyin yolunda gittiğini ve iyi bir arkadaşlık ortamları bulunduğunu söyledi.
Çok iyi çalıştıklarını anlatan Mehmet, "İlk önce hedefimiz Altay maçı. İnşallah oradan 3 puanla dönüp çarşamba günü oynayacağımız Ümraniyespor maçına odaklanacağız ama ilk hedefimiz Altay'ı yenerek Adana'ya dönmek." diye konuştu.
Mehmet, gollerinin sezon sonuna kadar devam etmesi temennisinde bulunarak, "Gol atmak önemli ama daha önemlisi takımın galip gelmesi. Kimin gol attığı önemli değil. Yeter ki biz galip gelelim ve maçlardan 3 puanla dönelim. Gol krallığında her sene olduğu gibi bu sene de iddiam var. İnşallah hem gol krallığı hem şampiyonluk çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.
"GOL BULDUĞUMUZ MAÇLARI RAHATLIKLA ÇÖZEBİLİYORUZ"
Rakiplerinin, Adana Demirspor'a karşı oynadıklarında savunmaya kapandığını aktaran tecrübeli forvet, şunları kaydetti:
"Adana, zor bir deplasman. Takımlar haliyle Adana'da oynadıklarında defansa kapanıyor. Gol bulduğumuz maçları rahatlıkla çözebiliyoruz. Ben biraz da zeminin etkisi olduğunu düşünüyorum. Stadımızın zemini bayağı kötü. Deplasmandaki sahalar daha iyi. Arkadaşlarımız top kontrol ederken, şut ve pas atarken zorlanıyor. İnşallah düzelttiklerinde işler daha iyi olacak. Yeni statta oynamayı heyecanla bekliyoruz. Devre arasında oraya geçileceği söylendi ama ne zaman açılır bilmiyorum. İnşallah şampiyonluk kutlamalarını yeni statta yaparız."
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