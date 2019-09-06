2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde yarınki Polonya maçı öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Mehmet Akif Üstündağ, millilerin çeyrek finalde yendiği Hollanda'nın güçlü bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Hollanda son 2 turnuvanın final oynayan takımıydı. Grubunu da set vermeden lider bitirmişti ve maçtan önce favori gösteriliyordu. Herhalde Türk'ün gücünü unuttular." ifadelerini kullandı.

Milli takımın, Hollanda'yı 12 bin seyircinin önünde 3-0'lık net bir skorla yendiğini hatırlatan Başkan Üstündağ, salondaki atmosferin görkemli olduğunu belirterek, "Kızların inancını, yedinci kişinin yani taraftarın takımın yanında olduğunu unutmamak gerekiyor. Muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir taraftar, muhteşem bir destek. Bunun sonucunda da 3-0'lık galibiyet. Hollanda ne olduğunu anlamadan sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldık." diye konuştu.

YARI FİNALDE RAKİP POLONYA

TVF Başkanı, yarı finaldeki Polonya maçına ilişkin "Kesinlikle hafta sonu Polonya karşısında galip gelmek istiyoruz. Final maçında bir ayağın Türkiye olmasını istiyoruz." dedi.

Polonya'nın, Almanya'yı 3-2 yenip devre dışı bıraktığını hatırlatan Üstündağ, şunları söyledi:

"7 Eylül Cumartesi günü Polonya ile yarı final oynayacağız. Biliyorsunuz 2003 yılında Polonya ile final oynamış ancak kaybetmiştik. Şimdi yarı finalde Polonya ile oynuyoruz. Onlar bizi finalden etmişti. Biz de şimdi onları yarı finalde devre dışı bırakalım diyoruz. Finalde İtalya-Sırbistan galibiyle oynayacağız. Biz öncesinde Polonya maçına odaklandık. 2003 yılına göre Polonya ile erken bir final oynayacağız."

"ANKARA VOLEYBOLDA İYİ BİR SİNERJİ YAKALADI"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ankara voleybolda iyi bir sinerji yakaladı." dedi.

Türkiye'nin her tarafının voleybola iyi geldiğini ifade eden Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli maçları hangi ilde oynarsak orada inanılmaz bir başarı elde ettik ve ilgi gördük. Avrupa ve dünyada en genç yaş ortalamasına sahip bir takımız. Bu demektir ki 10-15 yılda voleybolda jenerasyon değişimiyle büyük başarılar elde edeceğiz. Biraz sabretmek lazım. Kötü günde de bu takımın yanında olmalıyız. Ben kızlara, sultanlara aynı şeyi söyledim. Dedim ki 'Sultan olmak kolay değil. Siz bu noktaya getirdiniz. Siz bu taraftarı bütünleştirdiniz. 12 bin kişiyi siz bu salona doldurdunuz' Şampiyona, dünya ve Avrupa'da 150 televizyon tarafından yayınlanıyor. Burada bir Türk olduğumuzu ve neleri başarabileceğimizi unutmamamız lazım."

Türkiye'nin gerek ferdi anlamda gerekse takım sporlarında Avrupa ve dünyada çok önemli başarılara imza attığını vurgulayan Başkan Üstündağ, "Türkiye, basketbolda ABD'yi nasıl elimizden kaçırdığımızı konuşuyor. Bizi çok üzdü. Sonra Çekya'ya yenildik. Orada da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi çocuklar var. Jenerasyon değişimlerinde inişler çıkışlar normaldir. Biz de jenerasyon değişimini yaşadık." ifadelerini kullandı.

Polonya ile final niteliğinde bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumartesi günü saat 19.30 da biz finale kalacağız. Ardından da tüm gözler saat 21.45'teki A Milli Futbol Takımı'nın Andorra maçına çevrilecek. Oradan da 3 puan alacağız. Pazar günü biz finalde kupayı alırız, salı günü de futbol takımımız haftayı 6 puanla kapatır. Başarmak doğamızda var. Futbolda, basketbolda, voleybolda ve tüm branşlarda var. İnşallah mutlu sona ulaşacağız."