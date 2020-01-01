01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda yapılacak olan 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı basınla bir araya geldi. Düzenlenen medya gününe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Türk halkının yeni yılını kutlayarak sözlerine başlayarak, "2020 yılında yarın yolculuğa başlayacak olan ve 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde oynanacak olimpiyat elemesine takımın hazırlıkları son antrenmanla ülkemizde tamamlamış bulunmaktayız. Biz bu şansı yakalayacağımızı, bu gücün takımda olduğuna inanmışızdır. 2019 yılında Ankara’da kendi evimizde Türk voleybolunun tarihi başarısı elde edildi. Neticede Avrupa Şampiyonası’nın bittiğini ve olimpiyat elemesinin 7 Ocakta Almanya maçı ile başlayacak olmasından takımımız oraya odaklandı. Federasyon olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın yolculuk başlayacak. Tüm Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda nasıl ekran başında ve bizzat desteklediyse Hollanda’da yabancılık çekmeyeceğimize inanıyorum. Takımın motivasyonuna inancına inanıyorum. Olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz. Bu takım olimpiyatı hak eden bir takımdı. Bu olimpiyatlarda oynanacak müsabakalarda derece elde edecek kapasiteye sahip bir takım" şeklinde konuştu.
GUIDETTI: TOKYO BİLETİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
Giovanni Guidetti ise eleme maçları öncesinde iyi bir hazırlık etabı geçirdiklerinin altını çizerek, "Şu anda takımımız hem fiziksel hem de mental olarak kampın sonuna ulaşmış durumda. 10 gün Antalya’da yaptığımız kamp çok iyiydi. Orada çok iyi çalışma imkanı bulduk. Hem de çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şu anda oynayacağımız turnuvanın ne kadar önemli ve değerli olduğuna dair takımdaki herkesin konsantrasyonu tam ölçüde. Avrupa Şampiyonası oynadığımız turnuvadan çok daha zor bir turnuva oynayacağımızı biliyoruz. Aynı zamanda her şeyin mümkün olduğunun farkındayız ve Tokyo biletini almak için de yapabileceğimiz her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
EDA: İSMİMİZİ OLİMPİYATLARA YAZDIRMAK İSTİYORUZ
Güzel bir hazırlık geçirdiklerini vurgulayan Kaptan Ede Erdem Dündar da, "Büyük bir heyecan var. 7 Ocak tarihini iple çekiyoruz diyebilirim. Elimizde çok iyi bir şans var, bunun farkındayız. Çok güzel ve yetenekli oyunculardan kurulu takımız. Yazın elde ettiğimiz başarının üzerine koyup Tokyo olimpiyatlarına ismimizi yazdırmak istiyoruz. İnşallah bu takım 7 Ocak’tan itibaren iyi voleybol oynayıp, 12 Ocak’ta sizlerle güzel haberleri konuşmak üzere görüşeceğiz" diye konuştu.
İdari ve teknik açıdan hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Takım Menajeri Pelin Emniyetli, ellerinden gelen her şeyi yaparak, Tokyo bileti ile Türkiye’ye dönmek istediklerini söyledi.
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