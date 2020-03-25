25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi ve oyunlara kota almayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamasına "Türkiye'nin bir an önce sağlıklı, huzurlu, güneşli günlere dönmesini" dileyerek başlayan Üstündağ, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),yaptığı görüşmelerin ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesine karar verdi. Tüm kamuoyunca beklenen bir karardı." dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu için tüm paydaşlarının güvenliği ve sağlığının "'her zaman, her koşulda, her şeyden" önce geldiğini vurgulayan Üstündağ, süreç boyunca bu hassasiyetle davrandıklarını ve bu doğrultuda kararlar aldıklarını belirtti.
"ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ"
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ertelenen Olimpiyat Oyunları'nda yer alma hakkı kazandığına dikkati çeken Üstündağ, şöyle devam etti:
"Eminim ki kızlarımız, önümüzdeki yıl kaldıkları yerden tarih yazmaya devam edecek. Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle birlikte milli takım takvimimizde de değişikliğe gitmek zorundayız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık ancak şu an gelinen noktada, önümüzü göremiyoruz."
"KULÜPLERİMİZLE SÜREKLİ İSTİŞARE HALİNDEYİZ"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol liglerinin ertelenmesi ve alınacak kararlar konusunda "bütün kulüplerle sürekli istişare halinde" olduklarını dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda liglerde müsabakaların geçen hafta ertelendiğini hatırlatan Üstündağ, "Bütün kulüplerimizle sürekli istişare halindeyiz, ülkemizin içinde bulunduğu durumu da değerlendirip, gelişmeleri takip ederek önümüzdeki günlerde bir karar vermek, bir neticeye varmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen herkese "geçmiş olsun" dilekleri ileten Üstündağ, "Şu anda voleybol camiasında bize ulaşan herhangi bir vaka yok, inşallah da olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.
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