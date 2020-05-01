Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin devam edip etmeyeceğine ve gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
"FIVB'NİN KARARINI BEKLİYORUZ"
Korona virüs salgınından dolayı askıya alınan liglerin son durumunu FIVB'nin kararından sonra belirleyeceklerini aktaran Üstündağ, "CEV kararını açıkladı. FIVB bu ay sonu kararını açıklayacak. Biz FIVB'nin açıklayacağı karardan sonra bizim Türkiye'deki durumlarımızı pazartesi veya salı günü yapacağımız değerlendirmeyle ligin durumuyla ilgili açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca kulüplerle de yakın temas halinde olduklarını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Kulüpler de merakla süreci bekliyorlar. Bu sürece göre hareket edecekler. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) alacağı karara, açıklayacağı takvime göre durumu değerlendirecekler" şeklinde konuştu.
"2-3 HAKEMİMİZDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ"
Voleybol camiasında korona virüse yakalanan sporcu, antrenör veya hakemin olup olmadığı yönünde gelen soruyu Başkan Üstündağ, şöyle cevaplandırdı:
"Voleybolda Türkiye'de 2-3 hakemimizde korona virüs tespit edildi. Bunlar da ya eşleri ya da kendileri sağlık personeliydi. Ama çok şükür ki hastane ortamı yaşamadan evde tedavi süreciyle geçirdiler. Onun dışında voleybol camiasından bize gelen bir durum söz konusu olmadı."
"BÜTÜN ORGANİZASYONLARI 2021'E ERTELEYEMEYİZ"
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın da gelecek yıla ertelenmesiyle 2021’deki maç programının sıkıştığını sözlerine ekleyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ertelenmese ve bu süreç devam etseydi daha sıkıntılı olacaktı. Çünkü korona virüsün çok kısa sürede gitmeyeceği geldiğimiz süreçte belli. Böylelikle 2021'e ertelendi. Zaten bizim CEV ve FIVB ile olan görüşmelerde beklentilerimiz buydu. Şimdi bunların takvimlerini bekliyoruz. Ben şunu da belirttim; 2020'deki bütün organizasyonları 2021'e erteleyemeyiz. 2021 yılı da 365 gün, 465 gün değil. Her şeyi bu yıla sıkıştırmak; olimpiyat, Avrupa şampiyonası, diğer ertelenen maçlarla bu takvim ağır bir takvim olacaktır. Ama FIVB'nin bu ay sonu kararları geldiğinde belki 2021 o kadar sıkışık olmayacaktır" diye konuştu.
"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"
Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek tek takımın A Milli Kadın Voleybol Takımı olduğunu da hatırlatan Üstündağ, "Avrupa ve dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip ilk iki takımındanız. Bu anlamda bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu süreçten de en iyi şekilde, en güçlü durumda çıkmayı planlıyoruz. Olimpiyata giden tek takımız takım sporlarında. Bir an önce önümüzü görmek istiyoruz" dedi.
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