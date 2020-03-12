12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Akif Ersoy'un Şahsi Eşyaları Sergisi açıldı
- İstiklal Şairi'nin torunu Selma Argon: - "İstiklal Marşı'nı zaferden önce nasıl yazdın diyenlere 'Başımızdakini kim görse zafere inanırdı' demiştir. Çankırı ve Kastamonu vaazlarında 'Mustafa Kemal'in etrafında toplanmalıyız çünkü o, bu işgale karşı çıkmıştır, onun etrafında toplanmak en büyük vazifemizdir' der"
Ankara İl Kültür Müdürlüğü ile Sebilürreşad dergisi iş birliğiyle hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un Şahsi Eşyaları Sergisi açıldı.
Ersoy'un torunu Selma Argon, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, dedesinin doğruluğu, temizliği ve samimiyeti için sevildiğini söyledi.
"Benim en sevdiğim yönlerinden biri de samimi bir Müslüman oluşudur. İnsan sevgisinde samimidir, dostlarına karşı samimidir, güvenilir bir insandır, dosdoğru bir adamdır." ifadesini kullanan Argon, onun dokunduğu eşyaları ve ölümünden sonra yüzünden alınan maskı bir kere daha görmekten duyduğu heyecanı dile getirdi.
Akif'in İstiklal Marşı'nı henüz zafer kazanılmadan yazdığına işaret eden Argon, zafere ulaşılacağına nasıl bu kadar inanarak marşı yazdığını soranlara dedesinin, "Başımızdakini kim görse zafere inanırdı." cevabını verdiğini anlattı.
Argon, "Akif, Çankırı vaazlarında, Kastamonu vaazlarında 'Mustafa Kemal'in etrafında toplanmalıyız çünkü o bu işgale karşı çıkmıştır onun etrafında toplanmak en büyük vazifemizdir' der." ifadelerini kullandı.
Akif'in birlik ve beraberliğin önemine her zaman vurgu yaptığını belirten Argon, "Ta o günlerden sanki bugünleri anlatır. Gençler, birliğine sahip çıkmalı, marşına sahip çıkmalı. Herkesin bir ulusal marşı var ama bizimkinin ismi üzerindedir, İstiklal Marşı'dır, istiklalimizin ve istikbalimizin marşıdır." diye konuştu.
Argon, Mart 2011'de Etnografya Müzesi'nden, kalıcı sergilenmek üzere Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi'ne devredilen 68 parçadan oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.
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