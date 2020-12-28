Mehmet Akif Ersoy anıldı 0:00 / 0:00

Mehmet Akif Ersoy, mezarı başında anıldı. Anma töreni, 27 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 28 Aralık'ta gerçekleştirildi

HABERTURK.COM

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84'üncü yılında Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan kabri başında anıldı. Anma töreni sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 27 Aralık'ta değil 28 Aralık'ta düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Ünsal, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sahil Güvenlik ve Boğazlar Bölge Komutanı SG Albay Tayfun Paşaoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz katıldı.

Törende, Eyüpsultan Müftüsü Mesten'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından İl Müftüsü Maşalı dua etti. Maşalı, İstanbul'da bulunan 444 imam hatip okulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından okunan 444 Hatm-i Şerif'in duasını da yaptı. Duanın ardından Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.