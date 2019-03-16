Mehmet Akif Ersoy Batı Trakya'da anıldı

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gümülcine'de, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) tarafından "Çanakkale Savaşları'nın 104. Yıl Dönümünde Bir Karakter Abidesi Olarak İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, azınlık kurumlarının temsilcileri ve soydaşlar izledi.
Prof. Dr. Günşen, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un, Türk edebiyatına diğer eserlerinin yanı sıra biri "Çanakkale Destanı" ve diğeri de "Türk Milli Marşı" olmak üzere iki dev yapıtı armağan eden büyük bir edebiyatçı ve şair olduğunu söyledi.
Çanakkale Destanı ve daha sonra İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan Günşen, şunları kaydetti:
"Çanakkale geçilmez diyen kahraman ecdadımızın yedi düvele diz çöktürdüğü o zafere gönülden hıçkıra hıçkıra, gözyaşları sel olarak cephe gerisinde katılan kahramanlarımızdan biri de Mehmet Akif'tir. Mehmet Akif daha sonra kaleme aldığı İstiklal Marşımızdaki dizeleriyle de adeta kurtuluş savaşı zaferinin müjdesini vermiştir. Türk milletinin Kuvayımilliye ruhuyla vatan, millet ve istiklal aşkıyla yeniden doğduğu bir dönemde verilen destansı mücadeleyi ve müthiş zaferi mısra mısra, kelime kelime işleyen bu şiir, milletler tarihinde eşine az rastlanır mükemmel bir edebi eserdir."
Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milleti ile kıyamete kadar birlikte var olacağını dile getiren Günşen, "Türkiye'nin tarihinde adı al bayrakla birlikte anılan ikinci bir Türk şairi var mıdır? Adını İstiklal Marşına ve bayrağa sararak 63 yaşında aramızdan ayrılan Akif, hem büyük bir şair hem de büyük bir dava adamıdır ve hem de kelimenin gerçek anlamıyla bir şahsiyet abidesidir." ifadelerini kullandı.
Gümülcine Türk Gençler Birliği lokalinde düzenlenen konferansın sonunda, Gümülcineli gençler tarafından müzik dinletisi sunuldu.
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