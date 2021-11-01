"YOKLAMASINI ÇEKER"



Ünlü oyuncu, "Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bildiğim birçok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur." dedi.