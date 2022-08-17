Son olarak Prens Harry, konuşmacı olarak katıldığı BM'de yarısı boş koltuklara hitap edince bu durum, "Kraliyetten ayrıldıktan sonra Meghan ve Harry beklediği çıkışı yapamadı" olarak yorumlanmıştı.

Beklediği çıkışı yapamadığı iddia edilen çift ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atılmış ve Kraliçe II. Elizabeth'in kendilerine tatillerine katılmaları için bir davetiye göndermesinden sonra çiftin yeniden Birleşik Krallık'a dönebileceği öne sürülmüştü.