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        Haberler Dünyadan Meghan Markle ve Prens Harry yangın mağdurlarına destek oldu - magazin haberleri

        Meghan Markle ve Prens Harry yangın mağdurlarına destek oldu

        Los Angeles büyük yangınından etkilenen arkadaşlarına evlerinin kapısını açan Meghan Markle ile Prens Harry, mağdurlara yemek dağıtıp destek vermek üzere sokağa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:31
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        Mağdurlara destek oldular
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        Sussex Dükü Prens Harry ile Düşes Meghan Markle, Los Angeles'ı harap eden orman yangınlarının mağdurlarına ve ilk müdahale ekiplerine destek verdi.

        Meghan ile Harry çifti, afetzedelere yiyecek paketleri dağıtırken ve tahliye edilenleri teselli ederken görüldü.

        Şu anda tahliye merkezi olarak hizmet veren Pasadena Kongre Merkezi, yangınlar nedeniyle yerinden edilenler için bir can simidi oldu.

        Meghan ile Harry, yangından etkilenen ailelere temel ihtiyaçları dağıtmak için kongre merkezinde gönüllülerle birlikte çalıştı. Yangınlarla mücadele eden acil durum ekipleriyle de konuşan çift ayrıca, mağdurlara ücretsiz sıcak yemek sağlamada etkili olan yardım kuruluşu Dünya Mutfağı'nın kurucusu ve ünlü şef José Andrés'e de destek verdi.

        Web sitelerinde bir kaynak listesi yayımlayan Meghan Markle ile Prens Harry, Montecito'daki 29 milyon dolarlık evlerinin kapılarını yangından zarar gören arkadaşlarına açmıştı.

        Diğer Los Angeles sakinlerini de aynı şeyi yapmaya çağıran çift, "Eğer bir arkadaşınız, sevdiğiniz biri ya da evcil hayvanınız tahliye edilmek zorundaysa ve onlara evinizde güvenli bir sığınak sunabiliyorsanız, lütfen bunu yapın. Ayrıca engelli ya da yaşlı komşularınızın tahliye konusunda yardıma ihtiyacı olup olmadığını mutlaka kontrol edin” çağrısında bulunmuştu.

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        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #yangın

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