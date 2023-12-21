Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Meghan Markle'ın reklam için baristalık yaptığı görüntüler sosyal medyada viral oldu

        Meghan Markle'ın reklam için baristalık yaptığı görüntüler sosyal medyada viral oldu

        Kraliyet hayatını geride bırakarak kendilerine ABD'de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti sosyal medyada sıklıkla takip ediliyor. Markle'ın bir kahve şirketinin reklamında rol alması dikkat çeken detaylardan birisi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini geride bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başaran çiftlerden birisi.

        • 2

          REKLAM İÇİN BARİSTA OLDU

          Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren Meghan Markle'ın yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.

          Markle, yatırımcısı olduğu Clevr Blends adlı kahve markasının reklamında yer aldı. Arka planda içecek hazırlarken görülen Markle, ayrıca bilgisayarda çalışırken de görüldü.

        • 3

          Sussex Düşesi, reklamın son kısmında ekranın önüne geçerek esprili bir şekilde videoyu sonlandırıyor.

          Daily Mail haberine göre, Markle 2020'den beri toz formda latte çeşitleri sunan markanın yatırımcılarından birisi.

        • 4

          BU YIL KRALİYET AİLESİ'NDEN AYRI NOEL YEMEĞİ YİYECEKLER

          Öte yandan Prens Harry'nin arasının açık olduğu Kral Charles ve Prens William ile bu yıl Noel yemeğini ayrı geçirecek. Oysa beklenti tam tersi yöndeydi. Aile üyelerinin arasına "Endgame" kitabındaki çarpıcı açıklamalar girdi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Habertürk Anasayfa