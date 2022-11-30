Meghan Markle'ın, kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşmeden önce aşırı sağcılardan 'çok ciddi' tehditler aldığı açıklandı

PA Media

Eski Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Neil Basu, Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye yerleşmeden önce “iğrenç ve son derece ciddi” tehditler aldığını söyledi.

2020’de ailesiyle birlikte California’ya yerleşen Prens Harry geçen yıl, Londra ziyaretleri sırasında kendisini güvende hissetmediklerini söylemişti.

Meghan Markle ve Prens Harry, ilişkilerini 2016’da kamuoyuna duyurmuştu.

Çift daha önce defalarca, İngiltere’den ayrılmadan önce tacize maruz kaldıklarını ve bunun zihinsel sağlıklarını etkilediğini dile getirmişti.

Basu: Tehditler aşırı sağdan

Neil Basu, emekliliğe ayrılmadan önce İngiliz Channel 4 televizyonuna verdiği mülakatta Markle’ın aşırı sağdan tehditler aldığını belirterek “İnternette yazılanları görseniz siz de kendinizi sürekli tehdit altında hissederdiniz” dedi.

Basu, "terörle mücadele biriminin" başkanı olduğu dönemde Markle’a yönelik tehditleri soruşturacak ekipler kurulduğunu ve bazı kişiler hakkında kovuşturma yürütüldüğünü söyledi.

Meghan Markle, geçen yıl Amerikan CBS Televizyonu’nda ünlü sunucu Oprah Winfrey ile röportajında kraliyet ailesinin çalışan bir üyesiyken ırkçılığa maruz kaldığını ve intiharı düşünmeye başladığını söylemişti.

Markle "Hamileliğim sırasında oğlum doğduğunda teninin ne kadar koyu olacağına ilişkin kaygılar vardı ve bunun hakkında konuşuyorlardı” demişti.