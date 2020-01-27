Thomas Markle, "Kraliyet'ten kopmaları daha fazla probleme yol açacak. Görevlerini bırakma kararları çok kafa karıştırıcı. Kimsenin bunun nasıl olduğunu veya neden olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.