KRALİYET AİLESİ'NDE AMA HALA ABD'DE VERGİ ÖDÜYOR

Düğünden bu yana iki buçuk ay geçti, ama Meghan hala resmi olarak İngiliz vatandaşı değil. Düşes'in İngiliz vatandaşı olması için 45 dakikalık bir sınavı geçmesi ve vatandaşlık başvurusundan önce 3 yıl ülkede kalması gerekiyor. Düşes teknik olarak hala Amerikan vatandaşı olduğu için ABD'ye yılda 3.5 milyon sterlin vergi ödeyecek.