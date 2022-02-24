Meghan Markle giymişti! 'Yılın kıyafeti' seçildi

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Meghan Markle'ın Mart 2021'de Oprah Winfrey söyleşisinde giydiği elbise, Moda Müzesi tarafından 2021 Yılının Kıyafeti seçildi.

CBS kanalında yayınlanan söyleşide Markle'ın giydiği Armani imzalı elbisenin, markanın 2022 İlkbahar-Yaz Cruise koleksiyonundan olduğu belirtildi.

İngiltere’nin Bath şehrinde bulunan Moda Müzesi, siyah-beyaz ipek elbiseyi, 2021'in popüler kültürünü tanımlayan unsurlardan biri olarak nitelendirdi.

Markle’ın elbisesi, Moda Müzesi'nin 100 Nesne ile Modanın Tarihi adlı ana sergisinde yerini aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Meghan Markle'ın, eşi Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'le yaptığı söyleşide saraydaki yaşamlarına ve yalnızlaştırılmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Meghan röportajda Kraliçe'yle ilk tanıştığında reverans yapmanın normal bir şey olduğunu bilmediğini, saraya gelmeden önce Kraliyet Ailesi'yle ilgili bir araştırma yapmadığını, Harry'le görüşmeye başladıklarında internette kocasını araştırmadığını anlatmıştı.

Meghan, Cambridge Düşesi'nin kendisini ağlattığını ileri sürerek "Düğünden birkaç gün önce Kate, çiçekçi kız elbiseleri nedeniyle beni ağlattı ve gerçekten duygularımı incitti" cümlelerini kullanmıştı. Daha sonra Kate'in kendisinden özür dilediğini ekleyen Markle, bu hikayeyi 'Kate'i aşağılamak için' anlatmadığını, onun 'iyi bir insan' olduğunu söylemişti.

Markle ayrıca "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşarak kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamıştı.

Meghan Markle ile tanıştıktan sonra kaçmak istediğini dile getiren Harry ise "Meghan olmasaydı aileden ayrılmazdım çünkü kapana kısıldığımı bilmiyordum. Babam ve ağabeyim de kapana kısıldı fakat gitmek istemiyorlar ve onlar için çok üzgünüm" ifadesini kullanmıştı.