Meghan Markle'dan intihar açıklaması: Birini kurtaracaksam buna değer

"BİR BAŞKASININ ASLA BENİM GİBİ HİSSETMESİNİ İSTEMEM"

"Herhangi bir seviyede acı veya travma geçirdiğinizde, iyileşme yolculuğunun bir kısmının, bu konuda gerçekten açık olabilmek olduğuna inanıyorum" diyen Meghan Markle; "Kendi deneyimimin derinlerine hâlâ inmiş değilim ama bir başkasının asla böyle hissetmesini ve bir başkasının bu tür planlar yapmasını istemem. O durumdaki birine inanılmamasını istemem" diye konuştu.

Meghan Markle ayrıca; "Üstesinden geldiğim şeyleri dile getirmem, birini kurtaracaksa veya her şeyin yolunda olduğunu varsaymamasını sağlayacaksa, o zaman buna değer. Bundan dolayı zarar görsem bile" ifadesini kullandı.