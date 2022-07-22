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Kraliyette 'ağlatma' tartışması sürüyor: Kitapta yeni iddialar ortaya atıldı

İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Kate Middleton ile Meghan Markle arasında gerçekleştiği iddia edilen ağlama krizine ilişkin Tom Bower'ın kitabında yeni iddialar ortaya atıldı.

22.07.2022 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM

  • Sussex Dükü Harry ile Düşesi Meghan'ın düğünlerinde ABD'li oyuncunun, Kate Middleton'ı ağlattığı iddia edilmişti.Ancak ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportajda ise Sussex Düşesi Meghan, bunun tam tersini iddia ederek Kate'in onu ağlattığını, üzgün olduğunu fakat sonra hatasını kabul ederek kendisinden düşesin kendisinden özür dilediğini ve çiçek getirdiğini açıklamıştı.

  • Yeni kitabı İntikam'da yazar Tom Bower, asıl ağlayan kişinin Kate Middleton olduğunu söyledi.

    Bower, Sussex Düşesi'nin elbise boyundan taviz vermediği ve tartışmanın da Prenses Charlotte'un eteğinin uzunluğu hakkında gerçekleştiğini iddia etti. Bower, isimsiz kaynakların Kate'in üzgün olmasının nedimelerin çorap giyip giymemesi konusundaki anlaşmazlıklardan sonra gerçekleştiğini belirtti. 

  • Sussex Düşesi ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın, Cambridge Düşesi Kate  Middleton'ın kızı Charlotte'ı en yakın arkadaşı Jessica Mulroney'in kızıyla karşılaştırılmasının ardından da Düşes Kate'in gözyaşlarına boğulduğu öne sürüldü.

  • Kitapta Bower ayrıca Kate'in düğün öncesi Prens Louis'in doğumu sürecinde çok yorulduğunu akabinde Meghan'ın çalışanlarına zorbalık yaptığı şikayetlerinden çok rahatsız olduğunu da kaleme aldı. Yazar, Sussex Düşesi'nin kendi çevresi harici herkese çok az sempati gösterdiğini de yazdı.

  • Bower Cambridge Düşesi'nin, nedimelerin çorap giyip giymemesi konusundaki anlaşmazlıkla başa çıkacak enerjisi olmadığı, ancak protokolleri yerine getirmek adına giymeleri gerektiklerini söylediğini açıkladı. Ancak Meghan'ın ısrarının, arkadaşı Jessica tarafından desteklendiği ve küçük çaplı bir krizin yaşandığını belirtti. 

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