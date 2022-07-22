Kitapta Bower ayrıca Kate'in düğün öncesi Prens Louis'in doğumu sürecinde çok yorulduğunu akabinde Meghan'ın çalışanlarına zorbalık yaptığı şikayetlerinden çok rahatsız olduğunu da kaleme aldı. Yazar, Sussex Düşesi'nin kendi çevresi harici herkese çok az sempati gösterdiğini de yazdı.