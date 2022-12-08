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Meghan ile Harry'nin olaylı belgeselinde itiraflar: Resmiyetlerine çok şaşırmıştım - Öne çıkan haberler

Meghan ile Harry'nin olaylı belgeselinde itiraflar: Resmiyetlerine çok şaşırmıştım

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry'nin merakla beklenen belgeseli yayınlandı. İlk 3 bölümü yayınlanan belgeselde çift medya, kraliyet ailesi ve ırkçılık tartışmalarının yanı sıra ilk tanışma hikayelerini de anlattı.

Giriş: 08.12.2022 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.

  • Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.

  • Çift sarayda sürekli olarak zorluklar yaşadıklarını ve izole edildiklerini belirtmişti. Megan Markle bir noktada intiharı düşündüğünü ve sonrasında da ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti.

    Bu açıklamalar sonrasında Kraliyet açıklama yayınlamış ve iddiaların araştırılacağını ancak kraliyette ırkçılığın söz konusu olmadığını ifade etmişti.

  • Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.

  • Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

    Çiftin kraliyete dair suçlamalarda bulunması beklenen Harry & Meghan adlı 6 bölümlük Netflix belgeselinin ilk 3 bölümü ise bugün yayınlandı.

  • İngiliz basını belgeselin ilk 3 bölümünün daha az kraliyeti hedef aldığına dikkat çekse de çift basının takip etmesinden ırkçılık tartışmalarına dair birçok açıklamalarda da bulundu.

  • İşte Harry&Meghan adlı belgeselde öne çıkan 10 iddia... 

  • PRENS HARRY'NİN 'LİSTESİ'

    Belgeselde Harry, medyanın ilişkilerine nasıl yoğun bir baskı getirdiğinden bahsetti. Harry bununi çocukken annesi Prenses Diana'nın babası Prens Charles'tan boşandığından beri tanık olduğu bir şey olduğunu belirtti.

    Harry, "Dünyadaki en güçlü kadınlardan biri olabilir, ancak her şeyi açıktaydı. Bir şeyler gördüm, bir şeyler öğrendim: Bu kurumla evlenen kadınların acısı ve ıstırabı. Benimle olmanın getirdiği tüm zorluklara dayanmaya istekli ve yetenekli birini nasıl bulabilirim? Düşündüğümü hatırlıyorum. Benimle olan her ilişki haftalar, aylar içinde tüm gazetelere yayılır ve o kişinin ailesi taciz edilirdi. Böylece bir veya iki kız arkadaşımdan sonra üçüncü veya dördüncü kız arkadaşım, Dur bir saniye. Bunu isteyip istemediğimi bilmiyorum' derdi. Bu yüzden Meghan ile tanıştığımda, onun medya tarafından uzaklaştırılmasından çok korktum" dedi.

  • Meghan Markle ise, Harry'nin gelecekteki bir partnerde isteyeceği (veya ihtiyaç duyacağı) potansiyel niteliklerin bir "listesine" sahip olduğunu açıkladı. Harry, listesinde ne olduğunu açıklamayı reddetse de eşine dönerek "Liste sensin" diyerek Meghan'ı bulmanın "samanlıkta iğne bulmak" gibi olduğunu söyledi.

  • SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA TANIŞMA 

    Belgeselde Harry ve Meghan, ortak bir arkadaş tarafından tanıştırıldıklarını ilk kez kendi ağızlarından itiraf etti.

    Harry ortak bir arkadaşlarının Instagram'ında Meghan Markle ile beraber fotoğraflarını gördüğünü ve "Bu kadın kim?" diye merak ettiğini söyledi.

    Meghan Markle ise, Harry'nin ününe rağmen ilk görüşme öncesinde onu asla Google'da aramadığını, bunun yerine 'kendini dünyaya nasıl sunduğunu' öğrenmek için Instagram paylaşımlarına baktığını söyledi.

  • Markle, Londra'da sadece iki kez görüştükten sonra mesaj ve FaceTime aracılığıyla ilişkisini sürdürdüklerini ve her ikisinin de boş olduğu bir hafta boyunca Botswana'da buluşmayı kabul ettiğini açıkladı. Markle o buluşmaya ilişkin "Ne yapıyorum, ya birbirimizden hoşlanmazsak ve sonra çalıların ortasında bir çadırda mahsur kalırsak? diye düşündüğümü hatırlıyorum" derken çift "İlk başta garipti. Gariplik ilk öpüşmelerinden sonra kayboldu. Başlangıçta yan yana oturuyorduk, sonra el ele tutuşmaya başladık, sonra bir öpücük kondurduk ve her şey tamamen normal ve doğal geldi" diye devam etti.

  • SARAYDA GİZLİCE KALMIŞ

    Botsvana seyahatleri Haziran 2016'da olan çift, ilişkilerinin haberinin o yılın Kasım ayına kadar yayılmadığını belirtti.

    Meghan, en az iki haftada bir birbirlerini şahsen görmeleri gereken bir 'iki hafta kuralı' getirdiklerini o sırada dizi için Kanada'da yaşadığını ve gizlice Londra'ya uçtuğunu ve gizlice onu ettiğini itiraf etti. 

  • PRENS HARRY: MEGHAN ANNEM İLE AYNI ŞEFKATE SAHİP 

    Prens Harry belgeselde, medyanın çocukluğuna girmesinden ne kadar nefret ettiğini ve Meghan ile birlikte 'tarihin tekerrür etmesinden' ne kadar korktuğunu da bir kez daha itiraf etti.

    Belgeselde Harry "Meghan'a olanlar anneme çok benziyor. Onunla aynı şefkat, empati ve sıcaklığa sahip" diye konuştu.

  • MEGHAN, WILLIAM VE KATE'İN RESMİYETİNE ŞAŞIRMIŞ

    Meghan & Harry'nin ilk iki bölümü, çiftin Prens William ve Kate Middleton ile parçalanmış ilişkisini çok derinlemesine incelemese de gerilim hakkında ipucu verdi. İddiaya göre o anlardan biri, Meghan'ın müstakbel eniştesi ve baldızıyla ilk kez tanışmaktan bahsettiği zamandı.

    Belgeselde Meghan, "Yırtık kot pantolon giymiştim ve yalınayaktım. Ben bir kucaklayıcıyım, her zaman bir kucaklayıcı oldum. Bunun İngilizler için bu kadar sarsıcı olduğunun farkında değildim. Dışarıdaki formalitenin içeriye de taşındığını fark ettim. Formalite her iki tarafta da devam ediyordu. Bu benim için şaşırtıcıydı" diyerek resmiyetle karşılanmaya şaşırdığını belirtti.

  • KANADA POLİSİ YARDIM ETMEMİŞ

    Meghan Markle ilişkileri ortaya çıkmadan önce son özgür günlerini geçirdiklerini, sonasında ise her şeyin kontrolden çıktığını belirtti.

    Markle, dizi çekimi için Kanada'da yaşarken basının evinin önünde nöbet tuttuğunu, sonrasında ise yerel polise gittiğini söyledi. Markle, memurlara "Size altı adam tarafından takip edildiğimi ve hayatımdan korktuğumu söyleseydim, bu bir sorun olurdu ama değil mi?" dediğini ancak Toronto polisinin 'Kiminle çıktığının bilinmesi nedeniyle' yardım edemeyeceklerini söylediklerini söylüyor.

    Böylece Meghan Markle özel güvenliğe döndüğünü, kaçamak sürüş konusunda eğitimli bir sürücü kullanarak, eve gitmek için farklı yollardan geçerek ve setin etrafını çeviren Suits yapım ekibiyle kendini güvende tutarak süreci atlattığını belirtti.

  • "IRK, KRALİYET İÇİN BÜYÜK SORUNDU"

    Meghan Markle, İngiltere'nin en seçkin kraliyetiyle çıktığı haberi çıktığında İngiliz tabloid basınının ırk konusuyla yanıt verdiğin, kendisinin Hollywood'da büyümüş olduğu veya annesi Doria Ragland'ın bir gecekondu mahallesinde yaşadığı şeklinde haberler olduğunu söyledi. 

  • Bununla birlikte kraliyet ailesi için, Meghan'ın kariyerinin anlaşmazlık noktası olduğu da vurgulandı.

    Prens Harry "Ailemin onunla ilk tanıştığını ve inanılmaz derecede etkilendiğini hatırlıyorum. Bazıları kendi başlarına ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlardı. Bence öyleydiler - şaşırdılar. Belki de benim bu kadar güzel bir kadınla olmama şaşırmışlardı. Ve çok zeki bir kadın. Ama ABD'li bir aktrisle çıkıyor olmam, muhtemelen başlangıçta muhakemelerini her şeyden çok gölgelendiren şeydi. 'Oh, o bir Amerikalı aktris, bu uzun sürmeyecek' demişlerdir" diye konuştu. 

  • Meghan Markle ise Harry'nin açıklamasına ek olarak "Oyuncu olayı en büyük sorundu, ki yeterince komik. Birleşik Krallık açısında bunun neye benzediğine dair büyük bir fikir var: Hollywood. Bunu tahmin etmeleri çok kolaydı" diye konuştu.

  • "EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

    Prens Harry ayrıca 2005 yılında bir kostüm partisinde Nazi üniforması giymesine yönelik öz eleştiride de bulundu. Prens Harry o olaya yönelik "Hayattaki en büyük pişmanlığım" yorumunu yaptı. 

  • Prens Harry ve Meghan Markle'ın belgeselinin kalan 3 bölümden oluşacak yeni kısmının ise 15 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor. 

  • Kraliyet'ten ise henüz belgeseldeki iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi. 

  • * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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