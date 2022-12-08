KANADA POLİSİ YARDIM ETMEMİŞ
Meghan Markle ilişkileri ortaya çıkmadan önce son özgür günlerini geçirdiklerini, sonasında ise her şeyin kontrolden çıktığını belirtti.
Markle, dizi çekimi için Kanada'da yaşarken basının evinin önünde nöbet tuttuğunu, sonrasında ise yerel polise gittiğini söyledi. Markle, memurlara "Size altı adam tarafından takip edildiğimi ve hayatımdan korktuğumu söyleseydim, bu bir sorun olurdu ama değil mi?" dediğini ancak Toronto polisinin 'Kiminle çıktığının bilinmesi nedeniyle' yardım edemeyeceklerini söylediklerini söylüyor.
Böylece Meghan Markle özel güvenliğe döndüğünü, kaçamak sürüş konusunda eğitimli bir sürücü kullanarak, eve gitmek için farklı yollardan geçerek ve setin etrafını çeviren Suits yapım ekibiyle kendini güvende tutarak süreci atlattığını belirtti.